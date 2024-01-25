Бывший муж Бритни Спирс потребовал компенсацию за то, что терпел неадекватное поведение звезды

Бывший муж американской певицы Бритни Спирс, фитнес-тренер Сэм Асгари, решил заработать на жизни со скандальной артисткой. Мужчина потребовал компенсацию морального вреда за то, что ему приходилось терпеть перепады настроения звезды.

«Сэм считает, что ему следует получить должную компенсацию за все, через что он прошел с Бритни», - сообщил источник издания Us Weekly.

При этом Асгари еще не решил, в какую сумму готов оценить нанесенный ему вред. В частности, он неоднократно становился невольным свидетелем неадекватного поведения певицы, поэтому теперь будет стремиться отобрать у артистки все.

16 августа стало известно о предстоящем разводе Бритни Спирс с Сэмом Асгари спустя год после свадьбы. Сейчас бывшие супруги общаются только через адвокатов.

Ранее Бритни Спирс оказалась в черном списке отеля Four Seasons из-за жалоб постояльцев. Артистка якобы доводила сотрудников и гостей отеля, ходила топлес у бассейна и в целом вела себя странно и раздражающе.