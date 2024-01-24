Бритни Спирс оказалась в черном списке популярного отеля

Известная американская певица Бритни Спирс якобы оказалась в черном списке отеля Four Seasons из-за жалоб постояльцев. Об этом пишет издание The Sun.

По данным источника, звезде временно запретили останавливаться в пятизвездочной гостинице, расположенной в Уэстлейк-Виллидж, недалеко от ее особняка. Уточняется, что артистка доводила сотрудников и гостей отеля своим скандальным поведением.

«Некоторые гости жаловались, что она ходит топлес у бассейна, заставляя других чувствовать себя некомфортно. Ее поведение часто бывает странным и раздражающим», — рассказал инсайдер издания.

Стоит отметить, что Спирс любила ходить на бьюти-процедуры и пользоваться услугами спа-салона в Four Seasons. По слухам, певица даже провела там брачную ночь.

Менеджер знаменитости в свою очередь не подтвердил эту информацию. Представители отеля пока никак не прокомментировали ситуацию.

Ранее стало известно, что Бритни Спирс решила удалить свой профиль в соцсетях.