ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 09 сентября 2024, 21:06
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«Я никогда это не говорила»: 32-летняя певица Селена Гомес призналась, что не может иметь детей

32-летняя певица Селена Гомес заявила, что не может иметь детей.
«Я никогда это не говорила»: 32-летняя певица Селена Гомес призналась, что не может иметь детей

© Jordan Hinton / Avalon/Photoshot/East News

32-летняя певица Селена Гомес заявила о невозможности иметь детей. Это связано с многочисленными медицинскими проблемами у артистки.

Подробностями она поделилась в интервью Vanity Fair.

«Я никогда этого не говорила, но, к сожалению, я не могу выносить собственных детей. У меня много медицинских проблем, которые могут поставить под угрозу мою жизнь и жизнь ребенка», - рассказала исполнительница.

Гомес призналась: некоторое время переживала из-за этого.

Недавно сообщалось, что певица стала долларовой миллиардершей за счет бренда косметики. Ее состояние оценили в 1,3 млрд долларов.

Ранее мать челябинского маньяка заявила, что сбежавшая из 14-летнего рабства девушка не могла забеременеть от него, так как мужчина бесплоден.

Источник фото:Jordan Hinton / Avalon/Photoshot/East News
Источник:Vanity Fair
Автор:Лилия Караева
Теги:
Селена Гомес
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