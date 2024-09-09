«Я никогда это не говорила»: 32-летняя певица Селена Гомес призналась, что не может иметь детей

32-летняя певица Селена Гомес заявила о невозможности иметь детей. Это связано с многочисленными медицинскими проблемами у артистки.

Подробностями она поделилась в интервью Vanity Fair.

«Я никогда этого не говорила, но, к сожалению, я не могу выносить собственных детей. У меня много медицинских проблем, которые могут поставить под угрозу мою жизнь и жизнь ребенка», - рассказала исполнительница.

Гомес призналась: некоторое время переживала из-за этого.

Недавно сообщалось, что певица стала долларовой миллиардершей за счет бренда косметики. Ее состояние оценили в 1,3 млрд долларов.

Ранее мать челябинского маньяка заявила, что сбежавшая из 14-летнего рабства девушка не могла забеременеть от него, так как мужчина бесплоден.