«Я никогда это не говорила»: 32-летняя певица Селена Гомес призналась, что не может иметь детей
© Jordan Hinton / Avalon/Photoshot/East News
32-летняя певица Селена Гомес заявила о невозможности иметь детей. Это связано с многочисленными медицинскими проблемами у артистки.
Подробностями она поделилась в интервью Vanity Fair.
«Я никогда этого не говорила, но, к сожалению, я не могу выносить собственных детей. У меня много медицинских проблем, которые могут поставить под угрозу мою жизнь и жизнь ребенка», - рассказала исполнительница.
Гомес призналась: некоторое время переживала из-за этого.
Недавно сообщалось, что певица стала долларовой миллиардершей за счет бренда косметики. Ее состояние оценили в 1,3 млрд долларов.
Ранее мать челябинского маньяка заявила, что сбежавшая из 14-летнего рабства девушка не могла забеременеть от него, так как мужчина бесплоден.