Жертва челябинского маньяка могла за 14 лет не забеременеть из-за его бесплодия

Женщина, сбежавшая из 14-летнего сексуального рабства, могла не забеременеть из-за бесплодия своего насильника. Такую версию выдвинула мать челябинского маньяка. Об этом сообщает издание 93.ru.

Пожилая женщина объяснила, что за все эти годы пленница ни разу не оказалась в положении, потому что ее сын просто не может иметь детей. При этом она продолжает отрицать, что похищенную удерживали в доме насильно. По ее словам, у них она «жила как королева» и могла в любой момент уйти, так как двери были открыты. Однако она этого не делала.

Однако эти слова пенсионерки не соответствуют действительности, так как при обыске в доме были обнаружены различные конструкции для удержания человека. При этом теоретически пленница действительно за 14 лет могла неоднократно совершить побег, но не делала этого. Психолог Екатерина Алексеева в беседе с kp.ru отметила, что женщина могла сама не хотеть уходить, и это вполне объяснимо.

Специалист подчеркнула, что в подобных ситуациях жертве на постоянной основе внушают, какое она ничтожество, что она ничего не может без своего хозяина. Благодаря этому преступник получает полный контроль и для удержания ему уже не нужны никакие веревки. «Даже если у девушки были возможности для побега, она просто не понимала, куда и зачем бежать», - считает эксперт.

К слову, известно, что пленница регулярно подвергалась не только сексуальному насилию, но и была вынуждена следить за хозяйством и ухаживать за матерью своего похитителя. Также она иногда играла с мужчиной в шахматы, так как это было его хобби. Примечательно, что родительница маньяка продолжает отрицать, что причастна к преступлениям. При этом психолог Алексеева заверила – истории, в которых матери прикрывают своих сыновей, далеко не редкость.

«В таких историях речь идет о явно нездоровой психике и маньяка, и его матери. Плюс накладываются и нездоровые отношения: гиперопекающая мать и ребенок, у которого при таком контроле развивается психопатическая структура характера», - отметила специалист.

Ранее стало известно, что первая жена челябинского маньяка оказалась жива.