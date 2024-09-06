32-летняя певица Селена Гомес стала долларовой миллиардершей

Певица, актриса и бизнес-леди Селена Гомес стала долларовой миллиардершей. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным зарубежного издания, состояние 32-летней знаменитости оценивается в $1,3 млрд. Столько денег ей принесла не певческая карьера и съемки в фильмах, а косметический бренд Rare Beauty Brands Inc., который стал популярным среди инфлюенсеров. Отмечается, что именно благодаря бизнесу и «своим сотням миллионов подписчиков» девушка смогла получить статус миллиардера.

Напомним, что весной этого года в списке миллиардеров оказалась подруга Гомес, певица Тейлор Свифт. Ей 34 года, ее состояние оценивает в $1,1 млрд. В эту цифру входят – прибыль от мирового тура, ценность ее песен и недвижимости. При этом Тейлор является первым артистом, кто смог заработать такое состояние только на песнях и выступлениях.

В личной жизни у Селены Гомес тоже все хорошо. Она счастлива в отношениях с продюсером и другом бывшего, Джастина Бибера, Бенни Бланко. Недавно мы писали о том, что девушка спровоцировала слухи о помолвке с избранником.

При этом экс-возлюбленный певицы тоже счастлив, и даже стал отцом. У Джастина Бибера и его супруги Хейли родился мальчик. Жена рэпера также занимается косметическим бизнесом и рекламирует собственный бренд.