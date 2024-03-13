«Я не ответил на ее ухаживания»: Болдуин отреагировал на скандальные высказывания Шэрон Стоун

Актер Уильям Болдуин заявил о большом количестве компромата на Шэрон Стоун, которая поделилась скандальными подробностями работы с коллегой. Мужчина был возмущен, что актриса вспомнила о нем спустя годы, и в плохом ключе. Об этом сообщает Deadline.

Шэрон рассказала, что продюсер Роберт Эванс предложил ей переспать с Болдуином на съемках фильма «Щепка», 1993 года. Актер не понимает, почему женщина подняла эту тему сейчас. Мужчина не исключил ее романтические чувства по отношению к нему.

«У нее все еще краш на меня или она все еще обижена из‑за того, что я не ответил на ее ухаживания?» – порассуждал он.

Актер отметил, что у него есть много компрометирующих материалов на Стоун, но он предпочел сохранить молчание по поводу неприятных моментов во время совместной работы. Он также упомянул, что просил режиссера о том, чтобы в последней постельной сцене ему не пришлось целовать актрису.

«Может, мне тоже стоит написать книгу и рассказать там все мерзкие и непрофессиональные подробности о Шэрон?» – подытожил звезда.

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