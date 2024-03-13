Режиссер «Оппенгеймера» Кристофер Нолан начал работу над новым фильмом

Британский и американский режиссер Кристофер Нолан начал работать над сценарием нового фильма. Об этом пишет издание Puck.

В настоящее время подробности следующего проекта режиссера «Оппенгеймера» не раскрываются. До этого кинематографист заявлял, что его новая кинолента будет масштабной. Он признавался, что его тянет работать над подобными проектами.

При этом издание Variety, основываясь на слухах, предположило, что Нолан работает над адаптацией «Заключенного» — британского сериала 1967–1968 гг., рассказывающего о британском агенте, который после увольнения оказался в изолированной от мира горами и морем «Деревне».

Ранее мы писали, что голливудский актер Роберт Дауни-младший завоевал свой первый «Оскар» за роль в «Оппенгеймере».

Также сообщалось, что «Оппенгеймер» Нолана получил премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в номинации «Лучший фильм».