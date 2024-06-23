«Я научилась принимать себя»: Рианна о борьбе с облысением после родов
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36-летняя Рианна рассказала, как после родов боролась с облысением и научилась принимать себя любой. Слова певицы цитирует иностранное издание Page Six.
Артистка предполагала, что волосы будут выпадать, а потом снова расти, но этого не случилось. По словам Рианны, тогда ей пришлось полностью пересмотреть свой стиль. Однако такой опыт помог исполнительнице по-настоящему полюбить себя.
«Я научилась принимать себя. Это на самом деле заставило меня более творчески подходить к созданию причесок», – пояснила барбадосская певица.
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