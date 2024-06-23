«Чувствует себя виноватым»: Том Круз пропустил выпускной дочери ради Тейлор Свифт

Звезда Голливуда Том Круз пропустил выпускной дочери Сури ради концерта Тейлор Свифт. Об этом сообщает иностранное издание Page Six.

21 июня в Нью-Йорке у дочери Тома Круза от Кэти Холмс проходил выпускной бал. По информации СМИ, поддержать девушку приехала только мать, а знаменитый отец так и не появился на мероприятии.

При этом 22 июня актера увидели в Лондоне на концерте Тейлор Свифт.

Напомним, Том Круз и Кэти Холмс расстались в 2012 году спустя 6 лет брака. За полгода до свадьбы у пары родилась дочь, которую назвали Сури.

В апреле 2024 года Сури праздновала свое совершеннолетие. Том Круз пропустил день рождения дочки, за что его раскритиковали пользователи Сети.

«Том чувствует себя виноватым из-за того, что пропустил столько событий, связанных с его дочерью. Однако он утверждает, что не исключил Сури из своей жизни. Он время от времени получает информацию о ней», – поделился инсайдер.

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