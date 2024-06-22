«У ее мужчин не было шанса»: Дженнифер Лопес весело проводит время в Италии на фоне слухов о разводе

Певица Дженнифер Лопес отправилась на отдых в Италию без супруга, актера Бена Аффлека, на фоне продолжающихся слухов об их разводе. Пользователи Сети обсуждают свежие кадры с артисткой на яхте, утверждая, что она «испытывает чувства только к себе». Об этом пишет Daily Mail и публикует фото знаменитости.

Недавно Дженнифер Лопес была замечена во время отдыха на яхте в Италии, в то время как ее муж Бен Аффлек остался в Лос-Анджелесе. Папарацци засняли звезду в слитном белом купальнике, подчеркивающем ее фигуру, и в туфлях на высоких каблуках. Певица также надела золотые сережки-кольца, два браслетами в тон и солнцезащитные очки, а волосы собрала в гладкий пучок.

По словам очевидца, Дженнифер Лопес появилась на яхте «в отличном настроении». Артистка танцевала и весло проводила время с друзьями. Также на ее безымянном пальце заметили обручальное кольцо. Внимание публики привлекло и то, что знаменитость делала селфи с разных ракурсов, и предположили, что затем она отправила снимки мужу.

Однако пользователи Сети раскритиковали Дженнифер Лопес, посчитав, что она стремится всегда быть в центре внимания и специально предстала перед папарацци.

«Ни один ее брак не сложился, потому что она испытывает чувства только к себе. У Бена и других ее мужчин не было ни единого шанса», — написал один из читателей Daily Mail, и многие его поддержали.

Напомним, в мае в Сети появилась информация о серьезных проблемах в отношениях между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком. Слухи о разводе артистов возникли после того, как стало известно, что они стали жить раздельно. Сообщалось, что актер переехал из их общего особняка в арендованный дом. В начале июня выяснилось, что супруги наняли риелтора, чтобы продать свой особняк, который они приобрели в прошлом году, за 65 млн долларов.

Ранее сообщалось о том, что Дженнифер Лопес оставила попытки сохранить брак с Беном Аффлеком.