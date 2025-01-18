«Я лгала вам»: Ким Кардашьян спровоцировала слух о новых отношениях после развода с Канье Уэстом

Ким Кардашьян спровоцировала слух о новых отношениях.

Накануне, после развода с Канье Уэстом, модель говорила о том, что теперь мужчины, прежде чем позвать ее на свидание, должны будут пройти тесты: это может помочь Ким найти того самого подходящего возлюбленного. Однако появились слухи, что все-такие одному из претендентов удалось завоевать сердце Кардашьян.

На днях на просторах Интернета появился в тизер нового сезона их семейного реалити-шоу, где Ким делает громкое заявление, намекая на то, что она больше не свободная девушка. Подробности приводит PeopleTalk.

«Я намеревалась остаться одна. Но я лгала вам, ребята. Чтобы я ни с кем не встречалась и не хотела любви и внимания? Кажется, вы меня вообще не знаете», — сообщила Ким в тизере.

Кроме того, поклонники Ким теперь уверены в том, что ее новые отношения стремительно развиваются, так как бойфренд уже даже успел обзавестись личной гардеробной комнатой в доме Кардашьян. Оказалось, что Ким решила сделать своему молодому человеку такой подарок.

Ранее мы писали о том, что Ким Кардашьян решила пожертвовать пострадавшим от пожара в Калифорнии одежду.

Также сообщалось, что Джессика Альба впервые прокомментировала слухи о разводе с мужем после 17 лет брака.