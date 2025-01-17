Джессика Альба впервые прокомментировала слухи о разводе с мужем после 17 лет брака

Голливудская актриса Джессика Альба впервые прокомментировала слухи о разводе с мужем Кэшем Уорреном после 17 лет брака. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

«Я уже много лет нахожусь на пути самореализации и трансформации – как в плане личностного развития, так и в партнерстве с Кэшем. Я горжусь тем, как мы выросли в нашем браке за последние 20 лет, и теперь для нас настало время начать новую главу роста и эволюции как личностей», - написала знаменитость.

Артистка уточнила, что они с Уорреном движутся вперед «с любовью, добротой и уважением друг к другу». Альба добавила, что они с супругом продолжат общаться ради детей.

В конце декабря прошлого года впервые появились слухи о разрыве Джессики Альбы с мужем Кэшем Уорреном. Поклонники заметили, что у актрисы нет обручального кольца на пальце.

Альба и ее муж, кинопродюсер Кэш Уоррен, вместе с 2004 года, их знакомство произошло на съемках «Фантастической четверки». У супругов трое общих детей: 16-летняя Онор Мари, 13-летняя Хэвен Гарнер и 6-летний сын Хейс.

Ранее мы писали, что Джессика Альба вышла в свет после новости о разводе с мужем.