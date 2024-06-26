Вызвала смех: читатели раскритиковали книгу матери Илона Маска о секретах успеха

Книга матери американского предпринимателя Илона Маска вызвала смех у тех, кто ее купил. Читатели опубликовали в соцсетях фото страницы издания Мэй Маск, в котором она раскрывает секреты успеха. Первая строчка гласит, что у ее родителей был личный самолет.

Илон Маск является значимой фигурой, а его жизнь обсуждают в деталях. Внимание общественности приковано к его возлюбленным и матери, которая тоже является публичной личностью. 76-летняя Мэй Маск выглядит великолепно, стильно одевается и даже пишет книги.

Родительница предпринимателя выпустила книгу под названием «Женщина, у которой есть план. Правила счастливой жизни».

«Неповторимая Мэй Маск, супермодель и мать гениального Илона Маска, делится Правилами, которые помогли ей стать успешной и дать детям великолепный старт», – говорится в описании.

Но первая же строчка в книге вызвала смех у публики. Дело в том, что книга о том, как добиться успеха, начинается со слов: «У моих родителей был самолет».

«Ох уж эти советы от родившихся с «золотой ложкой» во рту», «секрет успеха – родиться в богатой семье», – пишут в соцсетях.

Ранее мы писали о том, что 52-летний американский миллиардер Илон Маск тайно стал отцом в 12-й раз. Еще одного наследника бизнесмену родила топ-менеджер его же компании Neuralink Шивон Зилис.

Также сайт «Страсти» пообщался с экс-стилистом Мэй Маск, который раскрыл ее необычное требование на фотосессиях.