Экс-стилист 76-летней Мэй Маск раскрыла ее необычное требование на фотосессиях

Стилист-имиджмейкер Вероника Лемле, которая сотрудничала с 76-летней моделью Мэй Маск, рассказала, почему она выбирает провокационные наряды, а также раскрыла ее требования на фотосессиях. По ее словам, мать детей Илона Маска просит, чтобы ей вдевали серьги в уши. Об этом она рассказала в интервью порталу «Страсти».

Несмотря на почтенный возраст, Мэй Маск выходит в свет в образах, за которые ее осуждают. Она предпочитает яркую одежду, зачастую открытую, и это нравится не всем ее поклонникам. В Сети нередко говорят о том, что модель должна одеваться сдержаннее, однако сама она на критику внимания не обращает.

По мнению некоторых пользователей, Мэй за счет своих нарядов старается молодиться. Но, как заверила стилист Вероника Лемле, причина кроется в другом. Несколько лет назад модный эксперт переехала в США и смогла поработать с Маск, благодаря чему узнала ее ближе.

«Да, действительно стиль Мэй Маск считается провокационным. Я думаю, что она это делает вполне осознанно, потому что ее карьера модели на пике, и она старается всевозможными способами удерживать внимание к себе. При этом она абсолютно адекватна, слышит фотографа и делает то, что он считает лучшим для нее. Например, на нашей сьемке ей нужно было лезть на высокое дерево, на которое невозможно было залезть с земли, мы ставили лестницу, я залазила первой на дерево и помогала Мэй Маск подняться. Она абсолютно без возражений делала это, если фотограф решил, что для лучшего кадра нужно залезть на дерево. Вот поэтому я считаю ее уникальной, поскольку в ее возрасте 76 лет она, несмотря на свою хрупкость, делает все, что нужно для лучшего кадра и работает на результат всей команды», - рассказала стилист.

Работать с Мэй Веронике понравилось. На съемке с моделью ей пришлось вдевать ей сережки в уши. Причем, как оказалось, с этим справлялись не все.

«Я работала на съемке с Мэй Маск, где моя задача была создавать образы и помогать ей переодеваться. Одно из пожеланий Мэй было, чтобы я помогла надеть ей серьги в уши, но мне было очень волнительно, смогу ли надеть серьги селебрити, человеку, который еще и в таком возрасте. Мне удалось совладать с собой и просто в секунду мгновенно надеть серьги, на что Мэй, видимо, так впечатлившись, повернулась и сказала: «Вы знаете, вы единственный стилист, который с первого раза сделал это». И она подписала мне свою книгу именно таким образом: «Веронике, стилисту, который изумительно вдевает серьги в уши!» - рассказала стилист.

Полное интервью с Вероникой Лемле об эмиграции, российских звездах и работе в США читайте на сайте «Страсти».