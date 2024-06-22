52-летний американский миллиардер Илон Маск тайно стал отцом в 12-й раз

52-летний миллиардер Илон Маск тайно стал отцом в 12-й раз. Топ-менеджер его компании Neuralink Шивон Зилис родила бизнесмену сына. Об этом сообщает Bloomberg.

Американский предприниматель не раз обращал внимание на глобальное падение уровня рождаемости. Он уверен, что данный кризис – самая большая опасность всей цивилизации.

«Когда у вас есть контроль над рождаемостью, абортами и тому подобное, вы все еще можете удовлетворять лимбический инстинкт, но не производить потомство. Цивилизация закончится взрывом?» – рассуждал Илон Маск в беседе с Такером Карлсоном.

Сам миллиардер своим примером показывает, что дети – это большое счастье. У самого богатого человека планеты 12 наследников. В первом браке у Илона Маска родилось шестеро сыновей. Затем канадская певица Клэр Буше подарила ему двоих сыновей и дочку, а еще троих родила Шивон Зилис.

Ранее мы писали, что принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон пересмотрели свои планы на будущее детей.