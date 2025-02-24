29-летний актер Тимоти Шаламе появился на премии в Лос-Анджелесе с мамой. Об этом сообщает издание Е Online.

В Лос-Анджелесе состоялась кинопремия, которую посетил Шаламе. Примечательно, что актер вышел в свет не с возлюбленной Кайли Дженнер, а с мамой. Для мероприятия Николь Флендер выбрала платье на бретельках, убрала волосы назад и дополнила образ ожерельем.

Тимоти получил первую в этом сезоне награду за лучшую мужскую роль. Выйдя на сцену, он начал речь с благодарности маме.

Примечательно, что до этой премии артист появлялся на публике только с возлюбленной, которой, как утверждают инсайдеры, он готов сделать предложение.

Ранее фанаты заподозрили Тимоти Шаламе в ношении одежды из гардероба Кайли Дженнер. Подробности читайте в этой новости.

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