«Нужно поработать»: ведущий премии BAFTA посмеялся над Кайли Дженнер и Шаламе

Шотландский актер Дэвид Теннант подшутил над своим коллегой Тимоти Шаламе и его девушкой Кайли Дженнер. Об этом пишет The Daily Mail.

Розыгрыш состоялся в ходе церемонии вручения премии BAFTA, которая прошла 16 февраля в Лондоне и ведущим которой был как раз Теннант. Прогуливаясь по залу, он подошел к Шаламе и Дженнер и завязал с ними сатирический диалог.

«Нам очень повезло, что сегодня к нам присоединился финалист недавнего конкурса двойников Тимоти Шаламе. Добро пожаловать на BAFTA. Определенное сходство есть, действительно. Как давно ты в Лондоне»? — спросил ведущий у звезды «Вилли Вонки».

«Три дня», — ответил тот.

«Тебе нужно поработать над голосом, пока не сходство не идеальное. Он очень внимателен к деталям — вот Кайли получилась как вылитая»! — похвалил его Теннант.

Напомним — в октябре Шаламе объявил о проведении конкурса своих двойников, а после вызвал переполох, неожиданно появившись на мероприятии. В результате всех собравшихся разогнали сотрудники полиции.

О наряде, который Кайли Дженнер выбрала для церемонии BAFTA, мы также писали ранее.