«Всю жизнь с пальцами в ушах»: принц Уильям раскрыл хобби младшего сына

Принц Уильям во время церемонии вручения премии Tusk Conservation Awards 2024 раскрыл новое хобби своего младшего сына, принца Луи. Об этом пишет Just Jared.

«Мой младший учится играть на барабанах. Вот почему теперь я всю жизнь провожу с пальцами в ушах», — поделился старший сын короля Великобритании Карла III.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон официально узаконили свои отношения 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Принц и принцесса Уэльские воспитывают троих детей. В июле 2013 года у пары родился первенец. Мальчика назвали Джорджем. В мае 2015-го у влюбленных появилась дочь Шарлотта, а в апреле 2018 года — сын Луи.

Ранее стало известно, как Кейт Миддлтон и принц Уильям планируют праздновать Рождество.

Также принц Уильям раскрыл интересное увлечение Кейт Миддлтон.