Неожиданно: принц Уильям раскрыл интересное увлечение Кейт Миддлтон

Принц Уильям раскрыл интересный факт о своей жене Кейт Миддлтон. Как оказалось, принцесса Уэльская не только увлекается фотографией, но и занимается садоводством в королевской семье. Об этом сообщает The Mirror.

Известно, что Кейт Миддлтон уже давно увлекается фотографией. Супруга принца Уильяма не раз становилась автором портретов королевской семьи и публиковала сделанные кадры в официальном аккаунте принца и принцессы Уэльских. Однако, как выяснилось, у Кейт Миддлтон есть еще один талант – она занимается садоводством. Более того, в 2019 году совместно с Королевским садоводческим обществом принцесса Уэльская представила свой проект сада «Назад к природе» на выставке цветов в Челси.

По словам старшего сына короля Карла III, его жена следит за всеми растениями в их семейном доме.

«Все дела по садоводству в нашем доме ведет моя жена. Мне тоже нравится заниматься этим, но я совершенно не понимаю, что делаю», — признался принц Уильям.

Навык ведения садоводства традиционно ассоциируется с мужчинами британской королевской семьи. Так, король Великобритании Карл III активно поддерживает Национальную программу создания садов. В 1980 году он купил поместье Хайгроув-хаус в Глостершире и стал заниматься реконструкцией садов, окружающих имение XVIII века. Примечательно, что королева Камилла также увлекается садоводством и даже соревнуется с мужем в выращивании фруктов и овощей.

«Мой супруг великолепный садовод, и мы часто соперничаем друг с другом в этом занятии», — поделилась Камилла.

Ранее мы писали о том, что Кейт Миддлтон выступила с заявлением после обвинений в сокрытии своего реального диагноза. Недавно зарубежные СМИ заявили, что принцесса Уэльская солгала, когда сообщила о выявленном у нее в 2024 году онкологическом заболевании.