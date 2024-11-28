Раскрыто, как Кейт Миддлтон и принц Уильям будут праздновать Рождество

Близкий к королевской семье инсайдер раскрыл, как Кейт Миддлтон и принц Уильям собираются отпраздновать Рождество. Об этом пишет Page Six.

Недавно наследник британского престола назвал 2024 год одним из тяжелейших в своей жизни. Так, за прошедшие месяцы, помимо борьбы принцессы Уэльской с раком, супругам пришлось столкнуться с множеством теорий заговора относительно здоровья Кейт, обвинениями в обмане и проблематичными отношениями с принцем Гарри.

Теперь информатор рассказал, что после стрессового периода пара наконец определилась с тем, как отпразднует Рождество. Выяснилось, что Кейт и Уильям не будут отходить от традиций и присоединятся к Карлу III и королеве Камилле в поместье Сандрингем. Однако в этот раз супруги планируют сделать акцент на отношениях внутри собственной семьи. Уточняется, что им необходим тихий праздник вдвоем, чтобы «исцелить брак» после пережитого.

«В прошлое Рождество она, вероятно, понимала, что что-то не так, так что я предполагаю, что это было довольно тяжелое Рождество... Это Рождество станет для них крайне необходимым временем для исцеления своего брака. Они просто хотят спокойно провести время вместе и встретить 2025 год без драм, и они молятся, чтобы члены семьи стали здоровее», — поделился источник.

Ранее стало известно, почему принц Уильям избегает семью Кейт Миддлтон.