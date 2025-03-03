Всего одно слово: вот что буркнула Деми Мур после проигрыша на «Оскаре»

Американская актриса Деми Мур, не получившая премию «Оскар» за роль в фильме «Субстанция», отреагировала на свое поражение словом «чудненько». Об этом заявила профессиональный чтец по губам Никола Хиклинг.

Напомним — церемония вручения прошла 2 марта в Лос-Анджелесе. 62-летняя Мур считалась фаворитом жюри в номинации «Лучшая женская роль», однако статуэтка досталась 25-летней Майки Мэдисон, сыгравшей стриптизершу Анору в одноименном фильме.

«Деми сказала „чудненько“, но она не улыбалась в этот момент. Язык ее тела как бы намекает, что ей пришлось заставить себя это сказать», — приводит слова специалиста газета The Daily Mail.

Как отмечает издание, хотя некоторые зрители были рады за Мэдисон, многие поклонники Деми были недовольны ее поражением и поделились своим разочарованием в социальных сетях.

«Деми Мур проигрывает Майки Мэдисон — это чисто сюжет „Субстанции“», «Деми Мур должна была забрать „Оскар“, вы украли у нее награду!», «Деми Мур проиграла, какого хрена? Вы разозлите многих фанатов фильмов ужасов», — писали они.

А россиянин Юра Борисов, претендовавший на статуэтку в номинации «Лучшая мужская роль второго плана», остался без награды, но получил голливудское благословение — ведущий вечера Роберт Дауни — младший обратился к актеру и заявил, что его ждет большое будущее.