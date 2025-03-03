Триумф «Аноры» и леопардовые принты на красной дорожке: как прошел «Оскар-2025»

«Анора» завоевала пять статуэток «Оскар», а звезды удивили Сеть своими образами. Об этом стало известно «Страстям».

Минувшей ночью в США прошла очередная премия «Оскар», главным триумфатором которой стала картина «Анора». При шести номинациях, фильм забрал пять статуэток — за «Лучший фильм», «Лучшего режиссера», «Лучшую женскую роль», «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший монтаж».

Это стало абсолютным рекордом в истории кинопремии — режиссер Шон Бейкер фактически стал победителем в четырех номинациях. А вот заветную статуэтку в категории «Лучшая мужская роль второго плана», увы, досталась не Юре Борисову, а актеру Кирану Калкину за фильм «Настоящая боль».

На втором месте по количеству статуэток (3) оказался фильм «Бруталист». Картина завоевала премии за «Лучшую мужскую роль», «Лучшую операторскую работу» и «Лучший оригинальный саундтрек».

Традиционно, после прошедшей премии в Сети стали бурно обсуждать и образы знаменитостей. Так, под критику попала Майки Мэдисон, которая вышла в розовом платье-колонне с черным верхом от Dior. Наряд довольно странно смотрелся на актрисе и утяжелял ее образ.