Триумф «Аноры» и леопардовые принты на красной дорожке: как прошел «Оскар-2025»
© KEVIN WINTER/Getty AFP/East News
«Анора» завоевала пять статуэток «Оскар», а звезды удивили Сеть своими образами. Об этом стало известно «Страстям».
Минувшей ночью в США прошла очередная премия «Оскар», главным триумфатором которой стала картина «Анора». При шести номинациях, фильм забрал пять статуэток — за «Лучший фильм», «Лучшего режиссера», «Лучшую женскую роль», «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший монтаж».
Это стало абсолютным рекордом в истории кинопремии — режиссер Шон Бейкер фактически стал победителем в четырех номинациях. А вот заветную статуэтку в категории «Лучшая мужская роль второго плана», увы, досталась не Юре Борисову, а актеру Кирану Калкину за фильм «Настоящая боль».
На втором месте по количеству статуэток (3) оказался фильм «Бруталист». Картина завоевала премии за «Лучшую мужскую роль», «Лучшую операторскую работу» и «Лучший оригинальный саундтрек».
Традиционно, после прошедшей премии в Сети стали бурно обсуждать и образы знаменитостей. Так, под критику попала Майки Мэдисон, которая вышла в розовом платье-колонне с черным верхом от Dior. Наряд довольно странно смотрелся на актрисе и утяжелял ее образ.
Еще одно платье, которое смутило критиков — у Доджи Кэт. Певица выбрала для выхода на красную дорожку платье с леопардовым принтом.
Золотистое платье актрисы Голди Хоун показалось многим старомодным.
А вот в лидерах с восторженными образами наряды Арианы Гранде, которая предпочла корсетное платье от Schiaparelli, Синтии Эриво в кастомном Louis Vuitton и, конечно, пары Юры Борисова с женой Анной Шевчук.