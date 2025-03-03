«Ты оказался в нужном месте»: Роберт Дауни-младший обратился к оставшемуся без «Оскара» Юре Борисову

Голливудский актер Роберт Дауни-младший обратился к российскому коллеге Юре Борисову во время церемонии вручения кинопремии «Оскар». Он назвал звезду «Аноры» великолепным артистом.

Дауни-младший со сцены заявил, что оставшегося без «Оскара» Борисова ждет большое будущее в киноиндустрии. Кроме того, звезда ««Оппенгеймера» выразил уверенность в его таланте.

«Он ведь действительно был великолепен в «Аноре». Впечатляющая работа в роли добродушного гангстера. Добро пожаловать в большую лигу! Ты оказался в нужном месте», — приводит aif.ru слова Дауни.

Напомним, Юра Борисов не получил «Оскар» за роль второго плана, его вновь обошел Киран Калкин, сыгравший в кинокартине «Настоящая боль».

Ранее Юра Борисов впервые появился с женой на голливудском мероприятии. Пара посетила вечеринку Giorgio Armani, которую посвятили кинопремии. Юра выбрал для выхода в свет полностью черный костюм, а его супруга появилась в белоснежном костюме с эффектными воланами на груди.