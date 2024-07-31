«Все время находится с ним»: в состоянии попавшего в ДТП сына Джоли произошли изменения

49-летняя актриса Анджелина Джоли рассказала о состоянии попавшего в ДТП сына Пакса. Об этом сообщает зарубежное издание Page Six.

Сын Джоли попал в ДТП на электровелосипеде, врезавшись на перекрестке в авто, когда горел красный свет. По данным СМИ, юноша был без шлема. Его доставили в больницу с травмой головы и жалобами на боль в бедре. Отмечается, что Джоли все время проводит с сыном в больнице.

«Анджелина все время находится с ним и передала, что состояние Пакса стабильное», — высказался инсайдер.

По информации источника, у Пакса выявили небольшие кровоизлияния в мозг. Существует вероятность, что пациента скоро выпишут: его состояние улучшилось.

Ранее актриса Джоли рассказала, как наняла киллера для собственного убийства. Будучи 22-летней, Джоли пережила непростой период. Подробности читайте в этой новости.

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