Дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта не удалось избавиться от фамилии отца. Об этом сообщает PeopleTalk.

Шайло Джоли-Питт с мая 2024 года пытается избавиться от фамилии отца. Однако очередное судебное заседание не увенчалось успехом — в документах, поданных юристами, оказалась ошибка. Из-за этого суд отложил слушание о смене фамилии дочери Питта на более поздний срок.

«К сожалению, суд не смог завершить проверку биографических данных перед сегодняшним слушанием, поэтому оно было перенесено на 19 августа», — рассказал юрист Питер Левин.

Ранее сообщалось, что Брэд Питт расстроен решением дочери о смене фамилии, однако повлиять на 18-летнюю наследницу он не может. Шайло не первая, кто хочет отказаться от фамилии голливудского актера. В 2023 году на одном из мероприятий приемная 19-летняя дочь знаменитостей представилась как Захара Марли Джоли.

Ранее мы писали о том, что сына Анджелины Джоли и Брэда Питта доставили в больницу после ДТП в Лос-Анджелесе.