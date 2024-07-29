Анджелина Джоли наняла киллера для собственного убийства

Анджелина Джоли рассказала, как наняла киллера для собственного убийства. Об этом сообщает зарубежное издание Daily Mail.

Будучи 22-летней, актриса обратилась к киллеру с просьбой о собственном убийстве. По словам Джоли, она переживала тяжелый период и часто задумывалась о смерти. Анджелина придумала обстоятельства, которые хотела бы разыграть. Несмотря на большой гонорар, киллер не взялся за заказ актрисы.

«Я решила, что, если бы кто-то другой лишил меня жизни — например, при попытке ограбления, — то это было бы убийством, и никто бы не чувствовал себя подведенным», — высказалась знаменитость.

Актриса не отрицает, что была «не очень стабильной» в юности. Она не предполагала, что сможет стать мамой и взять за кого-то ответственность.

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