«Все пропитано наследием»: русская невеста Деппа рассказала, какой будет ее свадьба
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Русская невеста Джонни Деппа рассказала про свадьбу мечты на Лазурном берегу. Юлия Власова поделилась откровением в соцсети.
Юлия заявила, что мечтает о свадебной церемонии, которая пройдет либо в семейном поместье в Тоскане, либо в резиденции на Лазерном берегу. Девушка хочет создать атмосферу роскоши, отсылающую к 18 веку. Это, по ее мнению, элегантно и соответствует традициям.
«Гостей встречает классическая музыка, ужин подают на фарфоре 18 века, а вечер завершается шампанским Dom Perignon под звуки струнного квартета. Все пропитано наследием, традицией и вечной элегантностью», — высказалась блогерша.
Юлия отметила, что будущий супруг станет для нее партнером и союзником. Он должен иметь свои цели, мечты и желания, но при этом не забывать о близких.
«И главное, он знает как любить: с теплом, уважением и заботой, но при этом оставляя пространство для свободы», — резюмировала Юлия.
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