Русская девушка Джонни Деппа приехала в Москву и заявила о новом этапе в жизни. Юлия Власова сообщила о приезде в Россию в соцсети.

В личном блоге Юлия рассказала, как проводит время в столице. Она прогулялась по центру и встретилась со звездным визажистом Сердаром Камбаровым. После прогулки модель сравнила Москву и Прагу, в которой она провела много времени. По словам знаменитости, в столице больше возможностей для развития. Кроме того, она назвала Москву идеальным местом для нового этапа жизни.

«Сейчас я нахожусь в поиске нового, а Москва идеально подходит для этого этапа. Однако Прага всегда будет для меня местом, которое я люблю и ценю всем сердцем», — высказалась Юлия.

Власова не стала уточнять, какие изменения произошли в ее жизни.

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