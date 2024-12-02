Звезда сериала «Королек — птичка певчая» Фахрие Эвджен прилетела в Россию

Актриса и жена турецкой звезды Бурака Озчивита Фахрие Эвджен прилетела в Россию. В личном блоге знаменитость уже показала, как прогулялась по предновогодней Москве.

Цель визита Фахрие поклонникам не сообщила. В соцсети она лишь разместила несколько свежих снимков, на которых позировала в столице, улицы которой уже начали украшать к праздникам. Актриса успела побывать на Красной площади, в Третьяковской галерее, где ей понравилась картина с изображением Стамбула, и послушала оперу в Театре Станиславского. Кроме того, не упустила Эвджен и возможности попробовать русскую кухню в одном из заведений Москвы.

Отметим, что мужа актрисы Бурака рядом с ней замечено не было. Однако, судя по тому, что кто-то фотографировал Фахрие, прилетела она все же не одна. Как долго она пробудет в России — пока неизвестно.

К слову, Бурак Озчивита уже давно любит прилетать в Россию, зная, что у него здесь много поклонников. В этом году он даже принял участие в съемках новогодней комедии «Елки», где его партнером на площадке стал звезда «Слова пацана» Рузиль Минекаев.

Ранее Бурак Озчивит рассказал, что мечтает приехать в Россию как турист.