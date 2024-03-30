Врачи нашли у звезды «Друзей» Кристины Эпплгейт 30 очагов поражения в мозге

Врачи обнаружили у звезды сериала «Друзья» Кристины Эпплгейт 30 поражений головного мозга, которые стали следствием рассеянного склероза. Об этом актриса рассказала в подкасте Armchair Expert.

Как утверждает 52-летняя Эпплгейт, болезнь – худшее, что когда-либо с ней случалось.

До этого актриса заявляла, что из-за рассеянного склероза ей приходится носить памперс. А недавно звезда рассказала об очередном серьезном осложнении. Медики нашли у нее поражения головного мозга.

«Самое большое за правым глазом, и он очень болит», – поделилась Кристина Эпплгейт.

Актриса добавила, что теперь она не может избавиться от постоянного чувства тревоги.

«Я переживаю из-за этого. Непросто сидеть и думать о своих 30 поражениях мозга», – подчеркнула она.

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