Актриса Эпплгейт призналась в ношении памперса из-за рассеянного склероза

52-летняя актриса Кристина Эпплгейт, известная по фильмам «Пришельцы в Америке», «Пережить Рождество», сериалам «Друзья», «Женаты и с детьми», призналась в ношении памперса. Она поделилась подробностями жизни с рассеянным склерозом, который был диагностирован в 2021 году.

Эпплейгт сказала изданию People: «Ну, вы писаетесь в штаны, потому что невозможно вовремя добраться до туалета. Так что да, подгузники».

Во время интервью изданию актриса показала подгузник под джинсами. На нем был цветочный принт.

Эпплгейт заявила, что даже в случае исцеления будет парковаться в месте для инвалидов, так как заслужила это.

В 2023 году актриса говорила о возможном завершении карьеры. Она предупреждала, что не может себе представить работу на съемочной площадке по 12-14 часов.

Ранее сообщалось о смерти мужчины в Волоколамске, который съел памперс. Он страдал психическим заболеванием и нарушением восприятия: пациент не понимал, что можно и нельзя есть.