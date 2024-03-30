Сильно ослаблена: раскрыт точный диагноз Кейт Миддлтон

Тревожные новости повергли из королевского дворца Великобритании повергли в ужас поклонников принцессы Уэльской. В конце марта стало известно, что у нее выявили онкологию. Согласно новым данным, Кейт Миддлтон больна раком прямой кишки.

Такое заявление сделал королевский эксперт Марк Рош, ссылаясь на приближенные к королевской семье источники.

«Согласно хорошо информированному источнику, все указывает на то, что ей сделали операцию по поводу гистepэктомии и что у нее pак толстой кишки», — цитирует его Us Weekly.

Сейчас принцесса проводит пасхальные каникулы в поместье Анмер-Холл в Норфолке. С ней рядом находится супруг и дети.

Инсайдер утверждает, что Кейт на данный момент сильно ослаблена и опирается на Уильяма больше, чем когда-либо. Супруг рад поддерживать жену всем, чем может. Дети принцессы в курсе ситуации: они знают, что их мама пытается поправиться.

Остальные члены королевской семьи тоже не остались в стороне. Например, королева Камилла замещает Карла на мероприятиях, а принцесса Анна берет на себя часть обязанностей.

В Кенсингтонском дворце не уточняют, когда Кейт вновь вернется к своим обязанностям. Все будет зависеть от ее самочувствия.

Напомним, принц Уильям впал в депрессию из-за болезни супруги. Его стресс усилился, учитывая, что рак также был обнаружен у его отца, короля Карла III.