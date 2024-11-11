Впервые не позвал моделей: как Леонардо Ди Каприо отметил юбилей
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Актер Леонардо Ди Каприо отметил 50-летие с Брэдом Питтом и Пэрис Хилтон. Об этом сообщает зарубежное издание Daily Mail.
В 2023 году в честь дня рождения Леонардо устроил вечеринку в стиле «Великого Гэтсби», на которую позвал молодых моделей. Однако на этот раз он решил отметить юбилей в элитном ресторане Лос-Анджелеса в кругу близких друзей.
Одной из первых на мероприятие приехала Пэрис Хилтон. Она надела серебристое платье, лодочки и меховую накидку. Также ее образ дополнила сумочка Chanel.
Певица Кэти Перри появилась на вечеринке в платье из белого атласа. Она сделала локоны и дополнила образ крупными сережками.
Также на мероприятии появился Брэд Питт. Он приехал на элитной машине с 31-летней возлюбленной.
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