68-летний актер Том Хэнкс уехал из США после победы Дональда Трампа

Актер Том Хэнкс решил покинуть США после того, как в выборах президента страны победил Дональд Трамп. Он опубликовал открытое письмо, в котором объяснил свой поступок.

По словам звезды фильма «Зеленая миля», его переезд окончательный и возвращаться он не собирается, пока главой Америки является Трамп. Хэнкс, как и многие другие знаменитости, выступал против политика и был огорчен, узнав результаты выборов.

В своем обращении к фанатам Том упомянул, что решение далось ему крайне тяжело, но жить дальше в США он не может.

«Я официально покинул страну. Президент Трамп 2.0 оказался не тем, к чему я был готов. Когда я увидел результаты, я подумал: «Беги, Форрест, беги!» И именно это я и сделал», - заявил актер.

К слову, победа Дональда Трампа заставила покинуть страну и Ричарда Гира. Он продал свое ранчо за $10,75 млн, забрал семью и перебрался в Испанию. Неизвестно, захотят ли вернуться звезды после окончания президентского срока Трампа.

Ранее певица Билли Айлиш расплакалась во время концерта из-за победы Дональда Трампа.