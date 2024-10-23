Леонардо Ди Каприо заподозрили в измене молодой возлюбленной: провел ночь с 33-летней актрисой

Актера Леонардо Ди Каприо поймали на свидании с 33-летней актрисой и певицей Тейяной Тейлор. Пара провела в клубе всю ночь. Об этом сообщает портал Page Six.

Уже чуть больше года звезда «Титаника» встречается с Витторией Черетти. Несмотря на то, что все отношения актера длятся недолго, этот союз пока все еще не распался. Однако теперь в Сети предполагают, что расставание не за горами, ведь Леонардо перестал быть верен возлюбленной.

После встречи с Витторией Ди Каприо провел всю ночь в клубе с Тейяной. Папарацци засняли, как они веселились, танцевали в обнимку. А один из источников сообщил, что они уединялись в углу. Отмечается, что заведение они покинули вместе на одной машине.

Пока представители Ди Каприо и Тейлор слухи никак не прокомментировали.

Отметим, что Черетти надеется на то, что роман с Леонардо выльется во что-то серьезное. Инсайдеры делились, что девушка ждет предложение руки и сердца. Дело в том, что они встречаются уже довольно давно и даже знакомы с родными друг друга. Сообщалось, что маме актера предполагаемая невестка понравилась.

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