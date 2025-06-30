Возлюбленная Леонардо Ди Каприо порвала винтажное платье на свадьбе Безоса

Возлюбленная Леонардо Ди Каприо порвала винтажное платье на свадьбе Джеффа Безоса. Виттория Черетти рассказала об инциденте в соцсети.

Леонардо пришел на свадьбу Безоса и Лорен Санчес вместе с возлюбленной. Для выхода в свет модель выбрала винтажное платье от Dolce & Gabbanа, украшенное стразами. Виттория дополнила образ серебристым клатчем, ожерельем и браслетом.

Как выяснилось, платье модели оказалось непрочным. Избранница актера показала фото, на котором заметны дыры внизу наряда. При этом она не стала уточнять, как испортила платье.

Напомним, актер познакомился с моделью на премьере фильма «Убийцы цветочной луны» в 2023 году. Через несколько месяцев знаменитостей заметили во время прогулки, что спровоцировало слухи о романе.

Ранее сообщалось, что Леонардо Ди Каприо готовится сделать предложение Черетти после долгих размышлений о браке. Актер не хочет остаться холостяком. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что на свадьбе Джеффа Безоса Орландо Блум появился в компании подруги Меган Маркл. По данным СМИ, актер расстался с Кэти Перри.