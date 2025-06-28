После разрыва с Кэти Перри Орландо Блума застали в объятиях с ее стилисткой

Орландо Блума застали на свадьбе Джеффа Безоса и Лорен Санчес в компании стилистки его бывшей девушки Кэти Перри. Об этом сообщает The Sun.

Недавно 48-летний Орландо Блум расстался с певицей Кэти Перри спустя девять лет отношений. Как оказалось, между звездами давно копилось напряжение. По словам инсайдеров, звезду «Пиратов Карибского моря» не устраивала активная гастрольная деятельность певицы и нападки хейтеров из-за выхода альбома «143».

Поздравить 61-летнего бизнесмена Безоса и его невесту Санчес с созданием семьи актер приехал в статусе холостяка, однако в конце предсвадебной вечеринки его заметили в компании другой девушки.

Таинственной спутницей Орландо Блума стала стилистка Перри и близкая подруга Меган Маркл Джейми Мизрахи. Именно с ней он забрался на заднее сидение венецианского водного такси. Актер обнимал Джейми за талию, пока та непринужденно смеялась.

Известно, что Мизрахи поддерживала хорошие отношения как с Орландо Блумом, так и с Кэти Перри еще до того, как между ними начали происходить конфликты. Джейми живет вместе с мужем Нико в Калифорнии и воспитывает двоих детей.

В числе других звездных клиентов у стилистки Мизрахи — Дженнифер Лоуренс, Адель и Бритни Спирс.

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