«Он хочет сделать это в ближайшее время»: Леонардо Ди Каприо намерен жениться на Виттории Черетти

Актер Леонардо Ди Каприо известен не только своими ролями в кино, но и нежеланием жениться на своих вторых половинках. Единственной, для кого голливудская звезда, в скором времени может сделать исключение — это модель Виттория Черетти. По информации HeatWorld, известный холостяк намерен узаконить отношения с молодой избранницей.

Журналисты, со ссылкой на инсайдера, пишут, что Ди Каприо довольно далеко продвинулся в размышлениях о свадьбе. Он уже увидел Витторию в качестве невесты, что для 50-летнего актера большое дело.

«Лео не хочет оказаться старым холостяком, но это то, к чему он придет, если ничего не предпримет в ближайшее время. Лео много думал о женитьбе, и он хочет сделать это в ближайшее время», — утверждает инсайдер.

Кроме того, Ди Каприо уже продемонстрировал свои серьезные намерения в отношении 26-летней модели. Она стала единственной, с кем впервые актер нарушил правило не встречаться с девушками старше 25 лет.

Ранее сообщалось, что голливудский артист поэкспериментировал с имиджем. Он покрасил волосы и брови в каштановый цвет.