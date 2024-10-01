Возлюбленная Джейсона Стэйтема в прозрачном боди появилась на ужине с Джиджи Хадид

Британская модель Роузи Хантингтон-Уайтли в откровенном наряде появилась на ужине с манекенщицей Джиджи Хадид. Об этом пишет издание Daily Mail, опубликовавшее соответствующие снимки.

Возлюбленную актера Джейсона Стэйтема «поймали» в отеле Costers во время Недели моды в Париже. Звезда собиралась провести вечер вместе со своей коллегой. Так, Уайтли сфотографировали в классических черных брюках, коричневой кожаной куртке и прозрачном боди, оформленном кружевами. При этом на опубликованных кадрах заметно, что модель решила отказаться от нижнего белья.

Хадид, в свою очередь, выбрала для выхода в свет черный лонгслив, кожаную куртку и атласную серую юбку длины миди, дополненную клетчатым подолом. Вдобавок она надела сапоги с высокими голенищами.

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