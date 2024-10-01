«Лицо было в огне»: Бритни Спирс пострадала в результате несчастного случая

42-летняя певица Бритни Спирс оказалась в опасной ситуации. В личном блоге артистка рассказала о страшном происшествии в собственном доме, когда у нее загорелся камин, а сама знаменитость осталась без бровей и волос.

По словам Бритни Спирс, все случилось полгода назад. Певица решила зажечь камин в своем доме, но огонь перекинулся прямо на ее лицо, и оно загорелось.

«Обычно я прошу об этом персонал, но тут решила сделать все сама. Мое лицо было в огне, а человек, который был рядом со мной, никак не хотел просыпаться», — рассказала Бритни Спирс.

В результате у знаменитости обгорели бровей, ресниц и волосы. Более того, Бритни Спирс получила ожоги второй и третьей степени. Артистке было больно дотрагиваться до лица телефоном и прикладывать лед.

«Было больно прикасаться к моему телефону, накладывать лед на лицо. Было больно прикоснуться к чему-либо. Это происходило около шести или семи часов… Боль так и не проходила. Было так плохо», — поделилась певица.

Сейчас Бритни Спирс восстановилась и продолжает регулярно делиться кадрами из жизни в соцсети. Однако, как выяснилось, это был уже не первый инцидент с огнем в доме знаменитости. В прошлом году артистка случайно развела костер, зажигая свечи, в результате чего ее домашний тренажерный зал пострадал от огня.

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