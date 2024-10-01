Ариана Гранде впервые ответила на слухи о том, что увела женатого мужчину из семьи

Американская певица Ариана Гранде прокомментировала слухи о том, что она увела Итана Слейтера из семьи. Об этом пишет издание Vanity Fair.

По слухам, коллеги по картине «Злая» начали встречаться пока каждый еще был в браке. Спустя два месяца Ариана сама косвенно подтвердила появившиеся слухи, подав на развод с риелтором Далтоном Гомесом — с ним она прожила в браке два года.

Итан Слейтер, в свою очередь, подогрел подозрения разводом с супругой Лилли Джей, вместе с которой он был буквально со школы. Другим отягчающим фактором стало недавнее рождение ребенка у актера. В итоге пользователи Сети решили, что Гранде увела нового бойфренда из семьи с маленьким ребенком.

Теперь же о романе со Слейтером высказалась сама исполнительница, раскритиковавшая работу СМИ.

«Самым разочаровывающим было то, что так много людей поверили в худшую версию наших отношений. Не может быть менее точного изображения человека, чем то, которое распространяют о нем таблоиды. Никто на этой земле не старается больше, чтобы быть рядом с людьми, которых он любит и о которых заботится. Нет никого на этой земле с лучшим сердцем», — поделилась артистка.

Певица добавила, что не позволит таблоидам портить ей жизнь в дальнейшем. Она также назвала себя «глубоко хорошим» человеком и отметила, что гордится тем, кем становится.