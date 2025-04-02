Воссоединившегося с Ириной Шейк Брэди поймали с другой женщиной

Американский спортсмен Том Брэди, который, по слухам, недавно восстановил отношения с российской моделью Ириной Шейк, был пойман папарацци с неизвестной женщиной. Об этом сообщает Ok!

Ее личность не установлена. Вместе с ней легенда американского футбола пришел на день рождения к британскому футболисту Дэвиду Бекхэму. 48-летний Брэди был одет в черный костюм, а его спутница надела черное платье в пол и оставила свои темные локоны распущенными.

В феврале источники утверждали, что Брэди сошелся с Шейк после перерыва в отношениях — знаменитости расстались в 2023 году. Отмечается, что они в любом случае сохранили дружеские связи.

Ранее мы писали о том, что Шейк вышла на подиум в Милане в ажурном платье и меховой шапке.