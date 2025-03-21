Модель Ирина Шейк возобновила отношения с Томом Брэди

Российская супермодель Ирина Шейк возобновила близкие отношения с игроком в американский футбол Томом Брэди. Об этом пишет пишет издание Life & Style.

Впервые знаменитости заинтересовались друг другом в 2023 году, спустя пару месяцев чувства вроде бы поутихли, однако, как оказалось, в текущем году пара возобновила близкие отношения.

Ирина и Том начали новую главу своего романа с активного общения по телефону, а через некоторое время возобновили и свидания. В настоящий момент они видятся не реже раза в неделю. Кроме того, Ирина и Том уже успели совершить вместе ряд вояжей, на протяжении которых наслаждались обществом друг друга.

При этом, в отличие от первого раза, они стали гораздо осторожнее и не дают возможности папарацци «поймать» себя. Манекенщица и спортсмен путешествуют исключительно на частных самолетах, останавливаются лишь в роскошных отелях, гарантирующих сохранение приватности клиентов. Шейк и Брэди никогда не пользуются своими именами, а чтобы их не узнали на ресепшен, регистрацию доверяют своим ассистентам.

Ранее Ирина Шейк поделилась лучшим полученным в жизни советом.