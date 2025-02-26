39-летняя Ирина Шейк вышла на подиум в Милане в ажурном платье и меховой шапке

39-летняя модель Ирина Шейк вышла на подиум в Милане в ажурном платье и меховой шапке. Об этом сообщает Daily Mail.

В Милане состоялся показ бренда DSquared2 в рамках Недели моды. Ирина Шейк стала главной звездой показа, выйдя на подиум в необычном образе. На ней были меховая шапка, зеленый пуховик, под которым скрывалось ажурное платье. Ее наряд дополнили босоножки и массивные серьги.

Также на подиум вышла Наоми Кэмпбелл в дерзком образе. На ней были боди из кожи, черные колготки и высокие сапоги. Также ей сделали объемную укладку и макияж с акцентом на глаза.

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