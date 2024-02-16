Во Франции подали очередную жалобу против Депардье

Новая жалоба на домогательства со стороны актера Жерара Депардье подана во Франции. Об этом пишет издание Ouest France.

По данным источника, жалоба была подана 9 января бывшей ассистенткой артиста, которая утверждает, что Депардье домогался ее во время съемок фильма «Маг и сиамцы» режиссера Жан-Пьера Моки в 2014 году. Экс-помощница уточнила, что в период домогательств ей было 24 года – актер непристойно к ней прикасался и регулярно позволял себе неприличные высказывания.

Бывшая ассистентка выразила желание сохранить анонимность. Прокуратура Парижа организовала предварительное расследование.

Напомним, в конце декабря минувшего года более 600 деятелей культуры подписали письмо с осуждением Жерара Депардье. Знаменитости выразили мнение, что защиту Депардье со стороны президента Франции Эммануэля Макрона можно расценивать как плевок в лицо всем жертвам сексистского и сексуального насилия.

Также стало известно, что испанская журналистка Рут Баса обвинила Жерара Депардье в изнасиловании.