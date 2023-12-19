Испанская журналистка обвинила 74-летнего актера Жерара Депардье в изнасиловании

Французского актера Жерара Депардье снова обвинили в изнасиловании. Заявление в полицию на 74-летнюю звезду написала испанская журналистка Рут Баса.

Подробности приводит издание La Vanguardia.

По словам женщины, эпизод насилия произошел в 1995 году. Тогда ей было 23 года, журналистка встречалась с Депардье в Париже, чтобы взять интервью.

В середине декабря стало известно о смерти 60-летней актрисы Эммануэль Дебевер, которая рассказывала о домогательствах со стороны актера. Женщина утверждала, что это случилось на съемках фильма «Дантон». Актеры играли в нем главные роли. Дебевер на тот момент было 18 лет. Актриса сообщила о случившемся только в 2019 году.

Еще 13 женщин обвинили Депардье в сексуальном насилии на съемках с 2004 по 2022 годы. Актера уже лишили высшей награды – ордена Почетного легиона. Канал France Télévisions даже остановил показ фильмов с его участием.