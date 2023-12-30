Обвиняется в домогательствах: более 600 деятелей культуры подписали письмо с осуждением Жерара Депардье
Более 600 деятелей культуры нашли нужным подписать письмо с осуждением Депардье.
© East news / Евгения Ахременко
Сотни деятелей культуры выступили с осуждением действий актера Жерара Депардье. Более 600 человек подписали открытое письмо против знаменитости, обвиняемой в сексуальных домогательствах, передает РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.
По мнению деятелей культуры, защита Депардье со стороны президента Франции Эммануэля Макрона является плевком в лицо всем жертвам сексистского и сексуального насилия. Среди тех, кто составил оппозицию известному актеру, оказались французские певицы Имани и Луан Эмера, актрисы Клотильда Эм и Жюдит Шемла, а также множество других деятелей культуры, музыкантов, писателей и режиссеров.
Знаменитости считают, что правоохранители должны делать свою работу по расследованию инцидента, а они поддерживать жертв и не оставлять в покое их мучителя.
Ранее сообщалось, что в защиту Депардье нашли нужным вступиться 50 деятелей культуры. Пьер Ришар и Карла Бруни поддержали звездного коллегу.