Обвиняется в домогательствах: более 600 деятелей культуры подписали письмо с осуждением Жерара Депардье

Сотни деятелей культуры выступили с осуждением действий актера Жерара Депардье. Более 600 человек подписали открытое письмо против знаменитости, обвиняемой в сексуальных домогательствах, передает РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.

По мнению деятелей культуры, защита Депардье со стороны президента Франции Эммануэля Макрона является плевком в лицо всем жертвам сексистского и сексуального насилия. Среди тех, кто составил оппозицию известному актеру, оказались французские певицы Имани и Луан Эмера, актрисы Клотильда Эм и Жюдит Шемла, а также множество других деятелей культуры, музыкантов, писателей и режиссеров.

Знаменитости считают, что правоохранители должны делать свою работу по расследованию инцидента, а они поддерживать жертв и не оставлять в покое их мучителя.

Ранее сообщалось, что в защиту Депардье нашли нужным вступиться 50 деятелей культуры. Пьер Ришар и Карла Бруни поддержали звездного коллегу.