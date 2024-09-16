Внешность 78-летнего Сильвестра Сталлоне на новых фото поразила поклонников

Американский актер Сильвестр Сталлоне оказался в объективе папарацци и удивил поклонников. Об этом пишет издание Daily Mail, опубликовавшее снимки.

78-летнего артиста «поймали» во время отдыха с семьей в Италии. Знаменитость сфотографировали на яхте в синей футболке, белых штанах и кроссовках. Актер дополнил образ черными солнцезащитными очками, а также уложил волосы назад.

Читатели издания обратили внимание на внешность Сталлоне, оставив соответствующие комментарии. «Любой мужчина был бы благодарен выглядеть так хорошо в 78 лет», «Похоже на пластическую операцию и имплантацию волос. Молодец!», «Что у него с губами. Похоже, что он их накачал», — высказывались юзеры.

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