Инсайдер раскрыл, что происходит между Аффлеком и Лопес после слухов о воссоединении

Голливудский актер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес решили воссоединиться ради детей. Об этом пишет издание People.

Недавно звездную пару «поймали» папарацци во время семейного обеда в Беверли-Хиллз. Как позднее рассказал анонимный источник, в ресторане артисты «держались за руки и целовались», пока дети сидели за отдельным столиком, чтобы не нарушать идиллию. Теперь же другой информатор раскрыл People, что на самом деле происходит между супругами.

«Они все собрались вместе на веселый обед, чтобы дети могли пообщаться. Лопес пытается подружиться с Беном. Однако они все еще движутся вперед с разводом», — заявил информатор.

Инсайдер добавил, что в настоящий момент Аффлек и Лопес решают ряд финансовых вопросов, которые возникли из-за их решения расстаться, и пока у них получается делать это без скандалов.

Напомним, 20 августа стало известно, что Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком, указав дату расставания — 26 апреля 2024 года. По данным источников, причиной разрыва супругов стали «непримиримые противоречия».

Ранее Бена Аффлека засняли целующим жену лучшего друга после развода с Дженнифер Лопес.