«Он выглядит неважно»: в Сети беспокоятся за состояние тяжелобольного Брюса Уиллиса после новых кадров

Состояние здоровья 69-летнего актера Брюса Уиллиса, страдающего тяжелым заболеванием, беспокоит его поклонников уже долгое время. Недавно звезду фильма «Крепкий орешек» засняли во время поездки на автомобиле в Лос-Анджелесе. Однако пользователей Сети насторожил внешний вид артиста. Об этом пишет Daily Mail и публикует соответствующие кадры.

На опубликованных фото Брюс Уиллис предстал в автомобиле во время поездки по Лос-Анджелесу. За рулем был ассистент актера, а сам артист занял пассажирское место. Публичное появление знаменитости состоялось спустя всего пару дней после редкого комментария его экс-супруги, актрисы Деми Мур, о состоянии здоровья бывшего мужа. Звезда фильма «Привидение» сообщила, что положение дел, «учитывая обстоятельства, стабильно».

Увидев свежие кадры, поклонники актера забеспокоились о его нынешнем состоянии. Многие отметили, что болезнь негативным образом сказывается на внешности Брюса Уиллиса – он выглядит истощенным и постаревшим.

«О Боже мой, он так постарел с тех пор, как ему поставили диагноз», «Благослови его Бог. Он выглядит неважно», «Бедный парень, я сочувствую ему и его семье», — пишут в Сети.

Некоторые также возмутились поведением папарацци. Пользователи Сети считают, что борющегося с заболеванием артиста не нужно тревожить и стоит оставить в покое.

Напомним, в 2022 году стало известно о том, что Брюс Уиллис был вынужден приостановить съемки в кино в связи с возрастными заболеваниями мозга, которые мешали ему работать. Также у актера развилась выраженная афазия — нарушение речи. В результате он завершил актерскую карьеру. В 2023 году артисту диагностировали лобно-височную деменцию, одним из симптомов которой является афазия.

Ранее сообщалось о том, что жена тяжелобольного Брюса Уиллиса показала фото с актером в свой день рождения.